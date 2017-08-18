10.000'den fazla Galaxy Note 4 modeli batarya kaynaklı yanma ve patlama riski nedeniyle geri çağrılıyor. Ancak, bu defa Samsung'un konu ile herhangi bir bağlantısı yok

Samsung'un 2014 yılında satışa sunduğu Galaxy Note 4 modeli, tasarımsal tarafta yapılan radikal değişiklikler ve sahip olduğu donanımı ile kullanıcıları etkileyerek oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.



Günümüzde halen oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Galaxy Note 4'ün geri toplanacağına dair haberlerin ortaya çıkması, Note 7 faciası sonrasında kullanıcıları oldukça korkuttu.



Ancak, yaklaşık 10.000 cihazın etkilendiği bu sorun ile Samsung'un herhangi bir bağlantısı veya suçu bulunmuyor. Peki, bazı Note 4 modelleri neden toplanacak?



Yenilenen telefonlara sahte pil takıldığı iddia ediliyor



Shiftdelete.net'in haberine göre, ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonuna göre popüler GSM operatörü AT&T tarafından kullanıcılara sunulan kasko programı kapsamında FedEx Tedarik Zinciri tarafından yenilenilen Galaxy Note 4 modellerinde, sahte batarya kaynaklı aşırı ısınma ve buna bağlı yanma riski ortaya çıktı.



Yetkililer Aralık 2016 ile Nisan 2017 arasında dağıtılan Galaxy Note 4 modellerinin kullanımının derhal bırakması gerektiğini belirtirken, cihazın değiştirilebilir bir bataryaya sahip olması büyük bir avantaj sunuyor.



FedEx'in ise, cihazından vazgeçmek istemeyen kullanıcılara sahte pilleri geri gönderebilmeleri ve telefonu kullanmaya devam edebilmeleri için içerisinde yedek pil yer alan bir kutu gönderdiği açıklandı.



ulusal.com.tr