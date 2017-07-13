Şanlıurfalı 6 lise öğrencisinin tasarladığı robot Amerika'da yarışmaya girecek.
Washington'da 16-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek "First Global Robotics 2017" yarışmasına Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılacak.
Öğrencilerin iki aydır üzerinde çalıştığı robot farklı renklerde dağınık şekilde duran topları topluyor.
Yarışmanın teması "kirli suyun temizlenerek ayrıştırılması" tasarlanan robot kirli suyun temizlenmesini sağlayabilecek.
Okul Müdürü Ramazan Öner öğrencileri ile gurur duyuyor.
ulusal.com.tr
Şanlıurfalı lise öğrencileri tasarladıkları robotla ABD'de düzenlenecek yarışmada ülkemizi temsil edecek. Öğrencilerin tasarladığı robot, farklı renklerde dağınık şekilde duran topları renklerine göre topluyor.
Şanlıurfalı 6 lise öğrencisinin tasarladığı robot Amerika'da yarışmaya girecek.
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