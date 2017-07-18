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Savunmada Ar-Ge atılımı

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak, insansız hava aracı, uzay ve uçak yapısalları alanları öncelikli olmak üzere, devam etmekte olan projelerin istenilen nitelik ve zamanda gerçekleştirmesi amacıyla Teknopark İstanbul'da Ar-Ge Merkezi kuracak.

Savunmada Ar-Ge atılımı

Milli Muharip Uçak, insansız hava aracı, uzay ve uçak yapısallarına ilişkin çalışmalar yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), devam eden projelerin istenilen nitelik ve zamanda gerçekleştirmesi amacıyla Teknopark İstanbul'da "çözüm merkezi" oluşturacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ar-Ge Merkezinin, Sabiha Gökçen Havalimanı yanında bulunan Teknopark İstanbul yerleşkesinde, bin 770 metrekarelik alanda, eylül başında faaliyete başlayacağını ifade etti.

İstanbul'daki üniversitelerin iş gücü potansiyelini ve teknolojik birikimini, şirketin özgün projelerinde kullanmayı amaçladıklarını anlatan Kotil, bu kapsamda merkezde ilk aşamada 100 mühendisin istihdam edileceğini, bu sayının birkaç yıl içinde 200'e çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ar-ge #tusaş
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