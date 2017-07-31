Savunma Sanayii Müsteşarlığınca, savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan çeşitli ürün ve çözümlerin geliştirilmesine yönelik bir dizi Ar-Ge projesi başlatılmasına karar verildi.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), savunma sanayisinde çeşitli stratejik ihtiyaçların yerli ve özgün üretimlerle karşılanmasına, sektörün yeni kabiliyetler kazanarak rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatıldı.



SSM, uzun vadeli sistem ihtiyaçlarına ilişkin yurt içi teknolojik birikim sağlamayı ve alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, seri üretimi içermeyen proje modelinin uygulanmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Müsteşarlığın Ar-Ge Daire Başkanlığı da bu çabaların etkinliğini artırmak amacıyla Ar-Ge panelleri düzenliyor.



Ar-Ge projelerinin dinamik bir süreçle başlatılabilmesi amacıyla ilki geçen yılın aralık ayında Müsteşarlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ar-Ge Paneli'nde, "ileri malzemeler", "algılayıcılar" ve "bilgi teknolojileri" alanlarında önceliklendirilen konularda çeşitli projelerin başlatılmasına ve bazı konularda geniş alan çağrılarının yapılmasına karar verildi.



Ar-Ge Paneli'nin ikincisi SSM ve TSK temsilcileriyle alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla toplandı. Ar-Ge projeleri yol haritası kapsamında tespit edilen ve öncelikli olduğu değerlendirilen konular katılımcıların görüşüne sunuldu. Panelde "ileri malzemeler", "algılayıcılar", "bilgi teknolojileri", "tahrip" ve "KBRN" alanlarında önceliklendirilen konularda 12 projenin başlatılması kararlaştırıldı.



Malzeme ihtiyacına cevap verecek teknolojiler



Savunmada fark yaratacak 12 projeyle şu alanlardaki ihtiyaçların giderilmesine odaklanılacak:



Kızılötesi sensör teknolojileri, süper örgü teknolojisi, RF güç yükselteçleri, mikrobolometre teknolojisinin geliştirilmesi.



Görüşün zayıf olduğu gece, sis gibi hava koşullarıyla toz, duman gibi saha şartlarında tehditlerin algılanması ve hareket kabiliyetinin artırılması amacıyla kızılötesi kamera sistemleri kullanılıyor. SSM tarafından başlatılması planlanan projeyle süper örgü algılayıcı malzeme içeren kızılötesi teknolojisinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Mikrobolometre tipi dedektörler, hafiflik, taşınabilir olma, az güç tüketimi ve düşük maliyet gibi avantajlarından dolayı termal silah dürbünü, nişangahlar, termal el kameraları gibi çok çeşitli askeri sistemlerde kızılötesi görüntüleme amaçlı kullanılıyor. Bu konudaki Ar-Ge projesiyle askeri sistemlerde kullanılabilecek mikrobolometre teknolojisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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