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Skype çöktü!

Dünyaca ünlü sohbet programı Skype'a dün geceden itibaren erişim kesildi. Detaylar haberimizde.

Skype çöktü!

Dünyaca ünlü görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulaması Skype Saat 23:00 sıralarında dünyanın bir çok yerinde ülkemizde dahil olmak üzere sunucularına erişim kesildi. Bir çok kullanıcı ilk başlarda anlamadı fakat sorunun genel bir problem olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili henüz Microsoft tarafından her hangi bir açıklama gelmedi ancak problemin neden kaynaklandığı konusunda her hangi bir bilgi şuan için yok. Kullanıcılar Skype üzerinden geri bildirim patlaması yaşanmakta.

Her yaştan kişilerin ve özellikle iş dünyasında pratik ve güvenli olması nedeni kullanılan skype şuan için bir çok kullanıcı mağdur olmuş durumda. Yabancı kaynaktan alınan bir harita bilgisine göre skype'nin problem yaşandığı ülkeleri göstermekte. Dünya çapında 2010 yılı verilerine göre 25 milyon kullanıcısı bulunan ve yine 2010 yılı verilerine göre 113 milyar dakika sesli görüntülü konuşma yapılan uygulamada büyük bir kesintinin global olarak yaşanması bir yandan düşündürücü bir durum olduğu aşikar. İlerleyen saatlerde kesinti ile ilgili detaylı bilgiler aktarmaya çalışacağız.


Vatan

Etiketler; #site #Skype
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Gören - 6 gün önce
Eeee, Skype'ı da Microsoft aldı. Çökmeler filan normal gelişmeler artık.
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