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Son 10 yılın en büyük gök olayı 2 dakika 45 saniye sürecek

GÖKBİLİMCİLERİN son 10 yılın en önemli gök olayı olarak nitelendirdiği Tam Güneş Tutulması 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. En net Kuzey Amerika'da izlenebilecek tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek. Geceye denk geldiği için izlenemeyeceği Türkiye'de ise 2060 yılında görülebilecek

Son 10 yılın en büyük gök olayı 2 dakika 45 saniye sürecek

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde faaliyet gösteren ve Beydağları'nın en yüksek zirvesi 2 bin 500 rakımlı Bakırlıtepe'deki dünyanın en önemli gözlemevlerinden birine sahip TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2017 yılı Gök Olayları Yıllığı'nda, 21 Ağustos günü gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, bu yılın en önemli gök olayı olarak gösterildi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, özellikle ABD'li gökbilimciler tarafından merakla beklenen bu tutulmanın tam tutulma evresinin 2 dakika 45 saniye süreceğini belirtti. Tutulmanın en net Kuzey Amerika'da 100 kilometrekarelik bir alanda izlenebileceğini, ayrıca Orta Amerika, Avrupa ve Afrika'nın batısı, Asya'nın doğusu, Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinden de gözlenebileceğini kaydeden Prof. Dr. Kırbıyık, tutulmanın genel zaman ile 15.47'de başlayıp 21.04'te son bulacağını söyledi.



TÜRKİYE'DE 2060'DA İZLENEBİLECEK

Tam tutulmanın Türkiye'den en son 2006'da Antalya'da çok güzel gözlemlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Halil Kırbıyık şunları söyledi:

Kuşlar gece oldu zannetmiş ve uçuşmaya başlamışlardı. Bütün insanlar için değişik bir deneyim ve tecrübedir. 21 Ağustos'taki tam güneş tutulması maalesef Türkiye'den görülemeyecek, geceye rastladığı için. Kuzey Amerika'da 100 kilometrelik bir kuşak içerisinde tam tutulma çok güzel bir şekilde gözlenebilecek. Amerika'da amatör veya profesyonel astronomlar bir yıldır bu hazırlığın içindeler ve bu harika gözlem için hazırlıklarını tamamladılar. Türkiye'de ise bir daha böyle bir gözlemi 2060 yılında inşallah herkes görür. Bu tutulma Güneş ve arkasındaki gök cisimleriyle ilgili çalışmalar yapmak için önemli bir fırsattır. Güneş'in dış katmanlarının incelenmesi için bilimsel açıdan bir fırsattır. Güneş'in 6 bin derecelik yüzey sıcaklığını arkamızda bırakarak, Ay kapatıyor ve dış katmanları, parlamaları gözleme imkanımız oluyor. Bu tutulma 4.5 milyar yıldır olagelen bir şey.


Kaynak: DHA
Etiketler; #amerika #tam güneş tutulması #gökbilim
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