Son dakika haberleri! Spotify Premium fiyatlarına zam geliyor! Spotify Premium yeni aylık abonelik ücreti ne kadar olacak? Spotify'dan açıklama

Spotify Premium fiyatlarına zam geliyor.

Spotify tarafından kullanıcılarına gönderilen e-postada fiyat değişikliği olacağı ifade edildi.

Öte yandan öğrenciler için fiyat da 6.99 TL'den 8.99 TL'ye yükselecek.

Gönderilen e-postada şu ifadeler yer aldı:

"Premium'un fiyatı değişiyor.

Şu anda 13.99 TL olan Premium'un fiyatı 17.99 lira olacak. Bu, sana her gün en iyi müzik hizmetini vermeye devam etmemize yardımcı olacak.

Zaten premium üyesi olduğun için Ocak 2020'deki fatura kesim tarihine kadar 13.99 TL ödemeye devam edeceksin. Sonra üyeliğin yeni fiyattan devam edecek.

Premium için yeni fiyattan ödeme yapmak istemiyorsan üyeliğini istediğin zaman hesap sayfasından iptal edebilir veya daha fazla sorun varsa müşteri destek sayfamızı ziyaret edebilirsin."

ulusal.com.tr