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Son dakika haberleri... Twitter çöktü mü? (17 Aralık 2019 Salı Twitter haberleri)

Popüler sosyal medya platformu saat 18.05 sularında çöktü. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar sayfa yenilenemiyor uyarısıyla karşılaştı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 17.12.2019, 18:06 17.12.2019, 18:13
Son dakika haberleri... Twitter çöktü mü? (17 Aralık 2019 Salı Twitter haberleri)

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye saati ile 18.05'te çöktü. Twitter'a giren kullanıcılar 'Tweetler şu anda alınamıyor' uyarısıyla karşılaştı.

Sorunun dünya genelinde olduğu öğrenildi. Yaklaşık 6 dakika sonra sorun düzeldi.

Twitter'dan konuya ilişkin bir resmi açıklama yapılmadı.

Sorun sonrası Twitter kullanıcıları, Twitter'ın yavaşladığını yazdı. 

ulusal.com.tr

#twitter
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