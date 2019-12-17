Son dakika haberleri... Twitter çöktü mü? (17 Aralık 2019 Salı Twitter haberleri)
Popüler sosyal medya platformu saat 18.05 sularında çöktü. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar sayfa yenilenemiyor uyarısıyla karşılaştı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 17.12.2019, 18:06 17.12.2019, 18:13
Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye saati ile 18.05'te çöktü. Twitter'a giren kullanıcılar 'Tweetler şu anda alınamıyor' uyarısıyla karşılaştı.
Sorunun dünya genelinde olduğu öğrenildi. Yaklaşık 6 dakika sonra sorun düzeldi.
Twitter'dan konuya ilişkin bir resmi açıklama yapılmadı.
Sorun sonrası Twitter kullanıcıları, Twitter'ın yavaşladığını yazdı.
ulusal.com.tr
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