Son dakika haberleri... Yerli otomobilde neler yok?

"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınları da katıldı.

Peki Türkiye'nin Otomobil'inde neler yok?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. T. C. İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerli otomobilde nelerin olmadığını açıkladı.

Birpınar şunları belirtti;

1. Egsoz Yok

2. Egsoz muayenesi yok

3. Egsoz muayene ücreti yok

4. Emisyon yok

5. Benzln almak yok

6. Kapı kulbu yok

7. Önde klasik motor yok

8. Ses yok

9. Gürültü yok

10. Çevre kirliliği yok

11. Benzin deposu yok

Çevreci proje Hayırlı olsun.

ulusal.com.tr