Son dakika WhatsApp haberleri! WhatsApp'ta son görülme özelliği kalktı mı? WhatsApp son görülme açıklaması var mı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta son görülmenin kalktığı iddiasının doğruluğu, milyonlarca WhatsApp kullanıcı tarafından araştırılıyor.

WhatsApp uygulamasına son birkaç gün içinde iki güncelleme geldi.

Uygulama geçmişinde güncellemeye dair "Artık sessize alınan sohbetlerde yeni mesaj aldığınızda uygulama simgesinde bildirim rozeti gösterilmiyor. Yeni hizalama yönergeleri medyaları düzenlerken çıkartmaları emojileri ve diğer içerikleri yerleştirmenizi kolaylaştırıyor" denildi.

WHATSAPP SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ KALKTI MI?

WhatsApp tarafından yapılan güncellemeler ve uygulamanın son sürümünde son görülme özelliğinin kalkmadığı görülüyor.

Yaşanan sorunun, teknik bir problemden kaynaklandığı ve aynı saatlerde fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a erişim sağlanamadığı bildirildi.

ulusal.com.tr