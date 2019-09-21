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Sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksu ne zaman saat kaçta gerçekleşecek

Gündüz ile gecenin eşit olacağı zaman olan ekinoks ile ilgili açıklama yapıldı. Sonbahar ekinoksunun ne zaman gerçekleşeceğini merak eden yurttaşlar, bu konuda tarih araştırması yapıyor? Peki sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksu ne zaman saat kaçta gerçekleşecek

Sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksu ne zaman saat kaçta gerçekleşecek

Bu yıl, sonbahar ekinoksu 23 Eylül 2019 Pazartesi saat 10.50'de gerçekleşecek.

O tarihte, gece ve gündüz süreleri eşit olacak, güneş ışınları ekvatora dik gelecek, güneş tam doğudan doğacak ve tam batıdan batacak.

Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede de ilkbahar başlıyor.

Kuzeyde geceler 21 Aralık (Solstis) gün dönümüne kadar kısalmaya devam edecek.

EKİNOKS NEDİR

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

Etiketler; #sonbahar ekinoksu #ekinoks nedir
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