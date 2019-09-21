Gündüz ile gecenin eşit olacağı zaman olan ekinoks ile ilgili açıklama yapıldı. Sonbahar ekinoksunun ne zaman gerçekleşeceğini merak eden yurttaşlar, bu konuda tarih araştırması yapıyor? Peki sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksu ne zaman saat kaçta gerçekleşecek

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