Sosyal medya kullanımı rekor kırdı

Gençlerde giderek artan sosyal medya bağımlılığı yaşlı nüfusa da sıçradı. 65 ile 74 yaş arası sosyal medya kullanım oranı rekor kırdı.



Bahsedilen nüfus özellikle Facebook ve Twitır gibi sosyal ağlara yönelim gösterdi.



Sosyal medyayı çok kullananlar gerçekliğin dışına çıkarak hayatlarını sanal ortamda devam ettiyor.



Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 123 bin 393 haber yansıdığı tespit edildi.



Uzmanlar, aşırı sosyal medya kullanımına karşı uyarıyor.

ulusal.com.tr

