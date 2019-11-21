Sosyal Medya MİSMED Ödülü Yazbee'ye

Aydınlık'ta yer alan habere göre, ödülü Yazbee adına Yazbee kurucularından Arif Ünver aldı.

Ünver yaptığı konuşmada Yazbee’yi kurmaktaki amaçlarının Türkiye’yi yerli ve milli bir sosyal medya platformuna kavuşturmak olduğunu vurguladı.

Ünver, "Bizim hedefimiz sadece Türkiye değil. Türk dizilerinin de izlendiği yakın coğrafyanın 283 milyon sosyal medya kullanıcısı" dedi.

Ünver sözlerine şöyle devam etti:

"Yazbee’yi kendi imkanlarımızla, bir lira bile teşvik almadan yaptık.

Onların 15 yılda katettikleri yolun yüzde 80’ini 3.5 senede katettik.

Mühendislerimizin hepsi Türk.

Yazbee bir samimiyet testidir.

Bazı kavramların altını doldurmak yürek ister.

Buradan hepinizi Yazbee kullanmaya davet ediyorum.

Yazbee’yi şu an 250 bin kişi kullanıyor bu bir dünya rekoru."

ulusal.com.tr