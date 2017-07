Ünlü müzik dinleme servisi Soundcloud 173 kişiyi işten çıkardı. Şirket global ofislerinin yarısını kapatıyor.

Spotify ve Deezer’dan önce meşhur olan ünlü stream müzik sitesi Soundcloud zor günler geçiriyor.



Financial Times’ın haberine göre; Şirketin kurucu ortağı Alex Ljung şirket çalışanlarının yüzde 40’ını (173 kişi) işten çıkaracaklarını söyledi.



Financial Times’ın haberine göre Almanya merkezli firma ofislerinin de yarısını kapatacak. Kapatılacak ofisler arasında Londra ve San Fransisco büroları da bulunuyor.



Soundcloud 2015 yılında 51 milyon euro, 2016 yılında ise 39 milyon euro zarar etmişti. Şirketin gelirleri her geçen yıl artmasına rağmen kârlılıkta sorun yaşanıyor.



Şirketin değerinin 700 milyon dolar olduğu ifade ediliyor./Milliyet