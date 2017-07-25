Dünyaca ünlü astrofizikçi Stephen Hawking, uzayda yaşamla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü astrofizikçi Stephen Hawking, uzayda yaşamla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"Stephen Hawking'in Favori Yerleri" (Stephen Hawking's Favorite Places) isimli yeni bir belgeselden alınan açıklamalarında Hawking, uzaydaki Dünya dışı yaşamla ilgili korkutan ifadeler kullanıyor.



Gliese 832c isimli gezegendeki yaşam ihtimalinden bahseden Hawking, 'Bir gün böyle bir yerden sinyaller almaya başlayabiliriz' diye konuşuyor.



Ünlü astrofizikçi, böyle bir durumda Dünya'nın cevap vermesinin 'çok akıllıca olmayacağı' görüşünde.



Daha gelişmiş bir uygarlıkla tanışmayı Amerikan yerlilerinin Batı medeniyetiyle karşılaşması ile kıyaslıyor ve 'sonucun iyi olmayacağı' yorumunda bulunuyor.



Hawking, uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya'ya geliş amacının 'barışçıl' olmayacağının da altını çiziyor./cnntürk

