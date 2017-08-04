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Stratosfer tabakasına sahip 'öte-gezegen' keşfedildi

Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında, atmosferinde su moleküllerinin yükseklere çıkıldıkça ısındığı stratosfer benzeri tabakası bulunan bir "öte-gezegen" keşfetti.

Stratosfer tabakasına sahip 'öte-gezegen' keşfedildi

İngiltere'nin Exeter Üniversitesi ve ABD'nin Maryland Üniversitesinden bilim adamları, Dünya'dan yaklaşık 900 ışık yılı ötede keşfedilen "WASP-121b" adlı Jüpiter büyüklüğündeki sıcak gaz gezegenin, Güneş Sistemindeki gezegenlere benzer atmosfer özellikleri gösterdiğini saptadı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu'ndaki spektroskopi enstrümanını kullanan bilim adamları, ışığın farklı dalga boylarında gezegenin atmosferinde nasıl hareket ettiğini inceledi.

Su molekülleri atmosferde sıcaklık özelliklerine göre önceden tahmin edilebilir parlaklık düzeylerine ulaşıyor. Soğuk havalarda su buharı ışığı bloke ederken, yüksek sıcaklıklarda moleküller açığa çıkan enerjiyle parlıyor.

Araştırmacılar WASP-121b'deki su molekülerinde yaptıkları gözlemlerde yüzeyden yukarı çıkıldıkça su moleküllerinin parlaklığının arttığı, bu durumun gezegende Güneş Sitemindeki gezegenlerin çoğunda görülen benzer güçlü bir stratosferin varlığına işaret ettiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #stratosfer #tabakasına #sahip #öte-gezegen #keşfedildi #gökbilimciler
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