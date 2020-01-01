Süpersonik İHA Göksungur 2020'de uçacak
Türk savunma sanayi gücüne güç katmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi Genel Müdürü Profesör Temel Kotil, sesten hızlı uçabilen süpersonik İHA Göksungur'un ilk uçuşunu 2020'de yapacağını açıkladı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 01.01.2020, 20:14
Terörle mücadeleye büyük destek veren İHA'lar hergeçen gün gelişiyor. Yeni müjdeyi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi Genel Müdürü Profesör Temel Kotil vardı.
Sesten hızlı uçabilen süpersonik İHA Göksungur'un ilk uçuşunun 2020'de yapacağı açıklandı.
Kotil, "Süpersonik İHA Göksungur üzerinde çalışıyoruz. Bir yıl olmadan onu uçurmayı hedefliyoruz. Süpersonik olduğu için motorumuz turbojet olacak" dedi.
ANKA platformu üstünden geliştirilen Aksungur için de hazırlıklar sürüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.
ulusal.com.tr
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