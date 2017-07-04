Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, İstanbul çıkışlı ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağının yarın itibarıyla kaldırılacağını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul çıkışlı ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağının yarın itibarıyla kaldırılacağını söyledi.



Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD tarafından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden doğrudan uçuşlarda, cep telefonundan büyük elektronik cihazları yolcuların yanlarına almalarına ilişkin yasak uygulandığını hatırlattı. Arslan, yarın yapılacak bir işlemle yasağın kalkacağını belirterek, "Böylece Türk Hava Yolları (THY) ve Atatürk Havalimanı yasağın kalktığı ilk havalimanı ve havayolu olacak." diye konuştu.



Konuya ilişkin muhataplarıyla sık sık görüşerek, tezlerini ilettiklerini ifade eden Arslan, "Sonunda bu noktaya geldiler." dedi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na tomografi tabanlı cihaz konulduğunu belirten Arslan, cihazın kontrollerine yönelik yarın ABD'li yetkililer tarafından teyit gözleminin yapılacağını söyledi. Arslan, şöyle devam etti:



"Bu teyit gözlemiyle yasak, Atatürk Havalimanı'ndan ve THY'den kalkmış olacak. Biz, yolcularımızın etkilenmemesi ve doğru bilgilendirilmesi adına hem vaktinde bilgilendirmeler yaptık hem boarding öncesi arındırılmış sahada laptoplarını istedikleri gibi kullanma şansı verdik hem de uçak içinde onlara tablet vererek gerekli kolaylığı sağladığımız için herhangi bir etkilenme olmadı. Bu, uzun soluklu olsaydı ister istemez yolcular, kendileri açısından yeni güzergahlar belirlemeye, alternatif hatları kullanmaya yöneleceklerdi. Dolayısıyla çok uzamamış olması bizim için avantaj. Bu dönemde çok etkilenmedik ama etkilenmemek adına olağanüstü gayret sarf ettik. Devlet Hava Meydanları İşletmemiz ve THY gerekli tedbirleri aldı."



"Bu konudaki yoğun baskılarımız karşılık buldu"

Muhataplarına, söz konusu yasak uygulanacaksa belirli ülkelere değil tüm ülkelere uygulanması gerektiğini ilettiklerine işaret eden Arslan, "Sadece belli havayollarına, özellikle yıldızı parlayan, dünyanın her yerine uçan ve tercih edilen THY'ye uyguluyorsanız burada kasıt aranır. Bu konudaki yoğun baskılarımız karşılık buldu. Öncelikle mecbur kaldılar, 'bu tedbirleri almayan bütün havayolu şirketlerine ve ülkelere uygulayacağız.' dediler. 21 günlük süre verdiler. Bu süre içinde bizim aldığımız tedbirleri, havayolları ve havalimanları eğer almazlarsa yasağın kapsamına alınacaklar. Bu tedbirleri aldıklarını ispat ederlerse bu kapsamdan çıkacaklar." ifadesini kullandı.



Arslan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Havalimanı'nda kısıtlamaların 2 Temmuz itibarıyla kaldırıldığına ilişkin haberlerin yer aldığını belirterek, "Onlardaki kısıtlama kaldırılmış olmakla birlikte bütün tedbirleri, ABD'li kolluk kuvvetleri gerçekleştiriyor ve sürekli gerçekleştirecekler ama Türkiye istisna. Kendi kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alıyor ve kontrolleri yapıyor. ABD'li kolluk kuvvetleri sadece ilk gün, o da teyit gözlemi açısından gelecek. Kendi kendimize aldığımız tedbirlerle yasağın kalkmasını sağlayan ilk havalimanı ve ilk havayolu olmuş olacağız."