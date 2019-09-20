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TEKNOFEST'e katılım yoğun

TEKNOFEST tüm hızıyla sürüyor. İlk üç günde ziyaretçi sayısı 416 bine ulaştı. Festivalde Türk Yıldızları'nın gösterisi büyük beğeni topladı. İstanbul semalarındaki uçuşta "kokpit içi" bakış görüntüleri paylaşıldı.

TEKNOFEST'e katılım yoğun

TEKNOFEST 3 günde 416 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin milli ve yerli teknoloji hamlesine tanık olunan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline ilgi yoğun oldu.

Her yaştan vatandaş Atatürk Havalimanı'na gitti. Teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, sergiler, stant etkinlikleri, seminer ve konferans programları hız kesmeden devam etti.

En çok ilgi ise Türk Yıldızları'nın gösterisi çekti.

Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına "kokpit içi" bakış görüntüleri paylaşıldı.

Boğazın üzerindeki uçuş, kokpit içi ve 360 derece kameralarla kaydedildi

ulusal.com.tr

Etiketler; #teknofest #Türk Yıldızları
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