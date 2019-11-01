Teknofest hacklendi mi? TEKNOFEST internet sitesini kim hackledi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ait internet sitesi yetkisiz erişenler tarafından hacklendi.



Bu yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve çok sayıda hava gösterisine de sahne olan dev organizasyonla rekor bir katılımcı sayısına ulaşan TEKNOFEST'in internet sitesi "Basit projeleri finalist seçip, işe yarar projelerin pas geçildiği" iddiası ile siber saldırıya uğradı.



airporthaber'de yer alan habere göre, yetkisiz erişenler tarafından yapılan saldırı sonrasında internet sitesine "Bu mudur 'Türkiye Teknoloji Takımı?'" ifadeleri yer aldı.

Sitenin ana sayfasına koyulan görselde "Greet: Chain, AliK" yazıldı.



Siber saldırıyla ilgili yetkili merciler tarafından tahkikat başlatıldığı öğrenildi.