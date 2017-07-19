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Telefonlarda gizlice sesinizi dinleyen tehlike

Android cihazlar için tasarlanmış yeni bir malware türü kısa bir süre önce keşfedildi; bu virüs, yalnızca ses ve video kaydetmiyor, aynı zamanda metinleri ve çağrıları izleyebiliyor, dosyalarınız üzerinde değiştirmeler yapabiliyor.

Telefonlarda gizlice sesinizi dinleyen tehlike

Trend Micro araştırmacıları tarafından 'GhostCtrl' olarak adlandırılan bu zararlı yazılım, görünüşte, Android için uzaktan yönetim aracı OmniRAT'in bir uzantısı. Araştırmacıların hazırladığı rapora göre, kötü amaçlı yazılımın üç sürümü var. İlk sürüm bilgi çalıp bir cihazın işlevlerini kontrol ediyor. İkincisi ise yeni özellikler ekliyor. Üçüncüsü eski sürümlerin tüm özelliklerini bir araya getirip sisteme kötü amaçlı bileşenler ekliyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ANDROİD CİHAZLARA NASIL ETKİ EDİYOR?

GhostCtrl ise çağrı kayıtlarını, kısa mesajları, kişileri, telefon numaralarını, konumu ve tarama geçmişini izleyebiliyor. Zararlı yazılımın, kullanıcının, pil düzeyini ve Bluetooth bilgisini kaydetme özelliği var. Ayrıca, gizlice ses ve video kaydı yaparak casusluk faaliyetlerine zemin hazırlıyor. Bu kötü amaçlı yazılım Facebook, Pokemon GO,  WhatsApp gibi güvenli uygulamaların görünüşüne bürünüyor ve apk dosyasını hiç dikkat çekmeden kişinin telefonuna yüklüyor.

Trend Micro, Android cihazlarının düzenli olarak güncellenmesi ve bu verilerin düzenli olarak yedeklenmesini öneriyor. Öte yandan, şüpheli ve kötü amaçlı uygulamaları algılayabilen antivirüs yazılımı kullanmanızda da fayda var./Hürriyet

Etiketler; #telefon #android #malware
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