Telegram, 'WhatsApp'ı silin' demişti! Telegram nedir? Telegram'ın WhatsApp'tan farkı nedir? Telegram kaç yaşında

S: Telegram nedir? Burada ne yapacağım?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Çok hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. — Mesajlarınız telefon, tablet veya bilgisayarlarınızın herhangi birindeki telefon numaranız ile sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile herhangi bir türden (doc, zip, mp3 vb.) mesaj, fotoğraf, video ve dosya gönderebilir; aynı zamanda 200.000 kişiye kadar grup oluşturabilir veya sınırsız aboneye yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Kişileri telefon rehberinize kaydederek ve kullanıcı adları aracılığıyla bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram kısa mesaj ve e-postanın birleşimine benzer — Tüm kişisel veya iş amaçlı mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları destekliyoruz.

S: Telegram kim içindir?

Telegram, hızlı ve güvenilir mesajlaşmalar ya da aramalar yapmak isteyen herkes içindir. İş kullanıcıları ve küçük ekipler; büyük grupları, kullanıcı adlarını, masaüstü uygulamalarını ve güçlü dosya paylaşımı seçeneklerini beğenebilir.

Telegram gruplarının 200.000 kadar üyesi olabileceğinden, büyük topluluklarda iletişimi korumayı ve iletişimi verimli tutmaya yardımcı olan yanıtları, bahsetmeleri ve etiketleri destekliyoruz. Bu toplulukların barış içinde büyümesine yardımcı olmak için gelişmiş araçlarla yöneticiler atayabilirsiniz. Genel gruplar, herkesin katılımına açık; tartışmalar ve geri bildirim toplamak için güçlü platformlardır.

Resimlerin daha çok olması durumunda, Telegram hareketli GIF bulma, son teknoloji fotoğraf editörü ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir (Buradan ya da buradan harika çıkartmalar bulabilirsiniz). Dahası, cihazınızdaki depolama alanı için endişelenmenize gerek yok. Telegram, bulut desteği ve önbellek yönetimi seçenekleriyle, telefonunuzda neredeyse sıfır yer kaplar.

Ekstra gizlilik arayanlar, gelişmiş ayarlarımızı ve devrim niteliğindeki politikalarımızı gözden geçirmelidir. Ve gizlilik istiyorsanız, kendini yok eden mesajlar, fotoğraflar ve videolar ile cihaza özel Gizli Sohbetleri deneyin - Ve uygulamanızı ek bir şifre ile kilitleyin.

Gelişmeye devam ediyoruz - Blog'umuza göz atın veya iletişimde kalmak için Twitter ve Telegram'da bizi takip edin.

S: Telegram‘ın WhatsApp’tan farkı nedir?

WhatsApp'tan farklı olarak, Telegram sürekli eşitlenen bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tablet ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere birkaç cihazdan aynı anda erişebilir ve her biri 1,5 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (doc, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

Çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde, Telegram daha hızlı ve çok daha güvenli. Bunun da ötesinde, Telegram tamamen ücretsiz ve ücretsiz kalacak - Sonsuza kadar reklamsız, abonelik ücreti yok.

API'miz açıktır ve geliştiricilerin kendi Telegram uygulamalarını oluşturmasını bekliyoruz. Ayrıca, herkesin Telegram için kolayca özel araçlar oluşturmasına, herhangi bir hizmeti entegre etmesine ve hatta dünya çapındaki kullanıcılardan ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyan geliştiriciler için bir platform olan Bot API'sine sahibiz.

Ve bu, buzdağının sadece görünen kısmı. Daha özel ürünler için bu paragrafa göz atmayı unutmayın.

S: Telegram kaç yaşında?

OS için Telegram, 14 Ağustos 2013 tarihinde piyasaya sürüldü. Android için Telegram‘ın alfa sürümü ise resmi olarak 20 Ekim 2013’te piyasaya sürüldü. Telegram'ın açık platformunu kullanan, bağımsız geliştiriciler tarafından oluşturulan ve giderek artan sayıda Telegram istemcisi ortaya çıkıyor.

S: Hangi cihazlarda kullanabilirim?

Telegram'ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. iOS (6 ve üstü), Android (4.1 ve üstü) ve Windows Phone için uygulamalarımız var. Telegram'ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, OSX ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz.

Telegram'da istediğiniz kadar cihazınızdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullanabilirsiniz.

Diğer platformlar için kendi uygulamanızı oluşturmak istiyorsanız, API'miz geliştiricilere açıktır.

S: Telegram’ın arkasındaki insanlar kim?

Telegram, Pavel ve Nikolai Durov tarafından destekleniyor. Pavel, Telegram’ı finansal ve ideolojik olarak desteklerken, Nikolai’nin girişi teknolojiktir. Telegram’ı mümkün kılmak için Nikolai, çoklu veri merkezleriyle çalışan açık, güvenli ve optimize edilmiş benzersiz bir özel veri protokolü geliştirdi. Sonuç olarak Telegram, tüm ağlarda güvenlik, güvenilirlik ve hızı bir araya getirir.

Ayrıca bakınız: Telegram hakkındaki makaleler

S: Telegram nereye dayanıyor?

Telegram’ın geliştirici ekibi Dubai’dedir.

Telegram'ın arkasındaki geliştiricilerin çoğu, daha önce görülmemiş sayıda yetenekli mühendisiyle ünlü olan St. Petersburg‘dan geliyor. Telegram ekibi, yerel bilişim düzenlemeleri nedeniyle Rusya’dan ayrılmak zorunda kaldı ve Berlin, Londra ve Singapur da dahil olmak üzere bir dizi konumu denedi. Şu anda Dubai'den memnunuz, ancak yerel düzenlemeler değiştiğinde yeniden yer değiştirmeye hazırız.