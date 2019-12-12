TOMA bu kez ihracatın yolunu açıyor

Nurol Makina, Türk savunma sanayisi firmalarının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle katıldıkları Kuveyt'teki Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda (GDA 2019) ülkenin özel harekat polisi tarafından kullanılan Ejder Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) aracıyla boy gösterdi.

Ejder TOMA hem şirketin standında hem de Kuveyt güvenlik güçlerinin envanterindeki araçların yer aldığı alanda sergilendi.

Nurol Makina Stratejik Pazarlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın, AA muhabirine, Kuveyt'in kendilerini evlerinde hissettikleri yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kuveyt'e birkaç yıl önce Ejder TOMA satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Akın, "Kuveyt özel harekat polisi, zamanında çok detaylı testler yaptıktan sonra kararını Ejder TOMA'dan yana kullandı. Halihazırda bir yerel servis üzerinden bakım, idame desteği vererek bu araçların etkin kullanılmasını sağlıyoruz." dedi.

"İhraç etmediğimiz platform olmadı"

Ejder TOMA'nın seçilmesinin nedeninin, kendi özgün askeri şaseleri üzerine aracın inşa edilmesi olduğunu ve bu yönüyle benzer araçlardan farklılık gösterdiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu, diğer araçlarda olmayan yüksek arazi performansı, mobilite, koruma seviyesi sağlıyor. Kuveyt çok zorlu bir coğrafya. Gerek çöl ortamı gerekse yüksek sıcaklıkta motor soğutma sistemleri, iç kabin soğutma sistemleriyle çok etkili bir araç. Kuveyt, Ejder TOMA'yı kullanan 4 ülkeden birisi. Aracı, çok farklı coğrafyalara sattık. Nurol Makina olarak ihracatta çok güçlüyüz. Şu ana kadar üretip ihraç etmediğimiz platform olmadı. Ejder TOMA'nın önümüzdeki aylarda diğer ihracat haberlerini müjdeleyeceğimizi düşünüyorum. Burada da yüksek kullanıcı memnuniyeti ile hizmet verdiğini biliyoruz ve Türk-Kuveyt dostluğuna katkı sağladığımız için gurur duymaktayız."

Asayiş ve güvenlikle görevli

Ejder TOMA, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin müdahale etmesini sağlamak amacıyla özgün askeri şase ve 4x4 hareket kabiliyetine sahip, tam bağımsız süspansiyonlu olarak tasarlanıp üretildi.

Araç, üstün yol ve arazi performansıyla kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirildi. Ejder TOMA askeri/özgün şase olarak üretilebildiği gibi ticari şase üzerine de uyarlanabiliyor.

Saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen araç, 750 kilometre menzile ve 5 bin litre su depolama kapasitesine sahip bulunuyor.

Göz yaşartıcı gaz, boya veya köpük ile karıştırılmış su püskürtme kombinasyonlarıyla görev icra eden araçta, korozyon ve tıkanmayı önlemek için kendini temizleme sistemi ve gerçek zamanlı su topu yönlendirme sistemi yer alıyor.