İki yeni araştırma, NASA'nın yaşam için uygun koşullara sahip olabileceğini açıkladığı sistemdeki gezegenlerin atmosferlerinin büyük ölçüde yok olmuş olabileceğini gösterdi.

ABD'de iki yeni araştırmada, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceğini açıkladığı TRAPPIST-1 sisteminde yer alan gezegenlerin atmosferlerinin, yıldızlarından yayılan partiküller ve yoğun radyasyon nedeniyle büyük ölçüde yok olmuş olabileceği sonucuna varıldı.



Space.com'un haberine göre, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nin (CfA) kendi çalışması ile CfA'nın Massachusetts Üniversite ile yürüttüğü diğer bir araştırma, 7 gezegenli TRAPPIST-1 sisteminde konumları itibarıyla teorik açıdan suyun sıvı halde bulunabileceği ifade edilen 3 gezegenin varlığına rağmen, yıldızlarından yayılan partiküller ve yoğun radyasyon nedeniyle bu gezegenlerin yaşam için elverişli olmayabileceğini ortaya koydu.



CfA'nın araştırma ekibinden Avi Loeb, "Yıldızdan yoğun biçimde yayılan radyasyondan ötürü TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenlerin atmosferlerinin büyük ölçüde yok olduğu sonucuna vardık." ifadesini kullandı.



Sonuçları "Journal of Astrobiology" dergisinde yayımlanan CfA'nın araştırmasında, "çok loş bir ortama sahip" TRAPPIST-1'in yaşama elverişli bölgesinde gezegenlerin arasındaki mesafenin darlığına dikkati çekildi.



Araştırmada, sistemde en uzak gezegenin yıldızına uzaklığı 9 milyon kilometre iken, Güneş Sistemi'nde en içteki gezegen Merkür'ün Güneş'ten uzaklığının 58 milyon kilometre olduğu vurgulandı.



CfA ve Massachusetts Üniversitesinin ortak çalışmasında da benzer sonuçlara varıldı. Bu modellemede araştırmacılar, yıldız rüzgarının, TRAPPIST-1'in dünyaları üzerinde, Güneş Sistemi'nde Dünya üzerinde oluşandan bin ila 100 bin kat baskı oluşturduğu sonucuna vardı.



Sonuçları "The Astrophysical Journal Letters"da yayımlanan araştırmada, TRAPPIST-1'de yıldızın manyetik alanının, birbirine yakın sıralanan gezegenlerinkiyle bağlantılı olabileceği, bunun yıldız rüzgarının taşıdığı partiküllerin doğrudan bu gezegenlerin atmosferlerine nüfuz etmesini sağladığı belirtildi.



NASA, düşük kütleli ve soğuk bir yıldız olan TRAPPIST-1'in çevresinde dizilen 7 gezegenden 3'ünün yaşam için elverişli koşullara sahip konumda olduğunu duyurmuştu.