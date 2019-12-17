TSK'ya yeni silahlı drone Songar

Güvenlik güçlerinin eli ayağı olan silah envanterler gelişiyor, büyüyor.

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ yeni bir silahlı drone geliştirdi. Silahın özelliği ilk milli otomatik atış stabilizasyonuna sahip olması.

Adı Songar. Geliştirilen yeni silahlı drone.

İlk aşamada 8 Songar silahlı drone sistemi Türk Ordusu envanterine girecek.

Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele harekat alanında emniyeti sağlayacak, keşif, gözetleme vasıtalarına destek olacak.

Tam yüklü iken havada en az 20 dakika kalacak Songar, en az 3 bin metre irtifada uçacak. Görev yarıçapı en az 3 kilometre olan Songar, 5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermiyle görevini yerine getirecek.

Sistemde ayrıca silahın hedefle mesafesini tespit edecek şekilde lazer mesafe ölçer yer alacak.

"Drone"lar ve aksesuarlarının bu ay Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi planlanıyor.

ulusal.com.tr