TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ergin, "TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2017 yılına ilişkin 4 bilim ve 11 teşvik ödülü verilmesini kararlaştırdı" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun, 2017 yılına ilişkin 4 bilim ve 11 teşvik ödülü verilmesini kararlaştırdığını belirterek, "Ödüllerin sahipleri, TÜBİTAK'ın kuruluş günü olan 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak." ifadesini kullandı.



Ergin, yazılı açıklamasında, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmalarının sonuçlandığını bildirdi.



TÜBİTAK Bilim Kurulunun, bu yıl 4 bilim ve 11 teşvik ödülü verilmesi yönünde karar aldığını ifade eden Ergin, ödül sahiplerinin kurumun 54. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağını belirtti.



"756 bilim insanı ödüllendirildi"



Ergin, Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilen bilim ödülünün 50 bin lira, altın plaket, ödül beratı ve araştırma desteğinden oluştuğunu kaydetti.



Teşvik ödülünün ise bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verildiğini bildiren Ergin, ayrıca kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına 1 yılın ilave edildiğini vurguladı. Ergin, teşvik ödülünün de 20 bin lira, gümüş plaket ve ödül beratı içerdiğini belirtti.



Ergin, ödüllerin verilmeye başlandığı 1966'dan bugüne kadar 168 bilim, 87 hizmet, 487 teşvik ve 14 TÜBİTAK özel ödülü olmak üzere toplam 756 bilim insanının ödüllendirildiğini kaydetti.