TÜBİTAK UME uzmanlarınca gelişmekte olan ülkelerin metroloji enstitülerinin personeline eğitim verilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME), gelişmekte olan ülkelerin metroloji enstitülerinin personeline eğitim programı düzenlenecek.



TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, UME'nin, Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosuna (BIPM) sunduğu, gelişmekte olan ülkelerin metroloji enstitülerinin personeline yönelik eğitim teklifi kabul edildi.



İki kurum arasında imzalanan anlaşmanın ardından "BIPM-TÜBİTAK UME Proje Yerleşimleri" adıyla başlatılan proje kapsamında, metroloji kurumlarının personeline TÜBİTAK UME'de 1 ila 3 ay eğitim ve araştırma programı düzenlenecek.



Proje, 2018-2019 yıllarında iki dönem olarak gerçekleştirilecek ve her dönemine en fazla 10 araştırmacı kabul edilecek.



Aday başvurularını BIPM ve TÜBİTAK UME'nin ortaklaşa değerlendireceği programa kabul edilen personelin eğitim ve konaklamaları, TÜBİTAK UME tarafından karşılanacak.



İlk dönemi 1 Nisan 2018'de başlayacak eğitim programı için başvurular, "http://www.bipm.org/en/cbkt/tubitak-project-placements.html" adresinden 18 Eylül-28 Kasım'da yapılabilecek.



Başvuru sonuçları 18 Aralık'ta açıklanacak.