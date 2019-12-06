Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda, atılabilen, pek çok engeli aşabilen, farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebilen hafif sınıf insansız kara araçları yerli olarak geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, insansız teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipinin geliştirildiğini bildiren Demir, "Geliştirilen araçlar, mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar." dedi.

Gece-gündüz şartlarında görev yapabilecek, keşif gözetleme, silah, haritalama modülü ve KBRN dedektörü de takılabilecek araçların kalifikasyon testlerinin tamamlandığı bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:

"Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz."

3 kategoride yerli üretim çalışması

Çeşitli büyüklük ve donanımlarda insansız kara aracı ihtiyacını dikkate alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, bu alandaki yerli çözümlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

Çalışmalar hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştiriliyor.

Hafif sınıf kategorisinde yer alan 1. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabiliyor, atılabiliyor. 1 kilogramdan hafif araçlar, uzaktan kumanda edilebiliyor.

2. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içinde operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Atılabilen, merdiven çıkabilen, 3 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme modülü gibi faydalı yükler taşıyabiliyor, tam otonom, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak görev yapabiliyor.

3. Seviye İnsansız Kara Araçları ise toprak yol, oyuk, mağara ve benzeri ortamlarda keşif-gözetleme kabiliyetiyle birlikte geniş arazi bölgelerinin ve meskun mahalde bulunan oda/alanların operasyon öncesi karar destek sağlamak ve emniyet almak maksadıyla haritalanmasını yapabiliyorlar. Merdiven çıkabilen, 6 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme, genişletilmiş gözetleme, haritalama, KBRN modülleri taşıma gibi görevler icra edebiliyor. Araçlar, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak komuta edilebiliyor.