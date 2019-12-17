Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu' gezegeni 'Göktürk' oldu

Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) kuruluşunun 100. yıl dönümü olması dolayısıyla "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" başlığı altında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda birlik, üye ülkelere, belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındı.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin 100. yılı kutlamaları için başlatılan "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" temasıyla üye olan her ülkeye, yıldızlara ad verme hakkı tanınmıştı. Yıldızın adının belirlenmesi için birçok okulda kampanya düzenlenmişti. Küçük kampanya hakkında, "Türkiye çapında başlattığımız kampanyaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar katıldı, üniversiteler katıldı. Onlardan dönüşler aldık. Çok arzu ettiğimiz çoğunlukta olmadı ama harika isim önerileri geldi." demişti.