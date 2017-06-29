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'Türkiye, Rubin'in hesabının engellenmesi için Twitter'a 7 gün süre verdi'

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Rubin'in Twitter hesabının engellenmesiniistediği belirtildi. 7 gün süre verilen Twitter yönetimi henüz bir adım atmazken Rubin "Bu, Twitter için büyük bir sınav" dedi.

'Türkiye, Rubin'in hesabının engellenmesi için Twitter'a 7 gün süre verdi'

Darbe girişimini önceden yazan eski Pentagon yetkilisi, Rubin'in hesabının engellenmesi için Türkiye'nin Twitter'a başvurduğu ortaya çıktı.

The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Twitter, Türkiye'den hesabının engellenmesi için bir mahkeme kararı aldığına dair Rubin'i bilgilendirdi.

Karara göre Rubin'in, Erdoğan'ın kişisel haklarını ihlal ettiği dile getirildi.

PARA CEZASI İHTİMALİ

Haberde yer alan bilgiye göre, 16 Haziran tarihli mahkeme kararına uyması için Twitter'a 7 gün süre verildiği aksi takdirde şirkete para cezası verilebileceği ifade edildi.

HESAP HÂLÂ AKTİF

Twitter'ın hukuk bürosu Rubin'i 26 Haziran'da konudan haberdar ederken, seçeneklerin hâlâ gözden geçirildiğini belirtti.

Washington Post'un görüştüğü bir Twitter sözcüsü ise davaya dair daha fazla açıklama yapmayı reddetse de, bir hesabın sadece Twitter'ın kendi kurallarını ihlal etmesi halinde engellenmesinin altını çizdi.

Rubin'in hesabı şu an için hâlâ aktif./Sputnik

Etiketler; #türkiye #rubin #twitter
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