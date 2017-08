Türk Japon Vakfı Başkanı Sadıklar, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulmasıyla ilgili "Kurulacak üniversite teknik bir üniversite olacak. Son teknolojik gelişmeleri Türkiye'ye getirecek. Başka bir ülke ile bunu yapamayız." dedi.

Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, iki ülke arasında anlaşmaya varılan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulmasıyla ilgili önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Kurulacak üniversite teknik bir üniversite olacak. Son teknolojik gelişmeleri Türkiye'ye getirecek. Başka bir ülke ile bunu yapamayız. Ama müşterek bir üniversiten olursa onların sağladığı tekniği Türkiye'ye getirmek daha kolay olacaktır." dedi.



Sadıklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Japonya ile tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaparak, ilişkilerin her alanda güçlendiğini söyledi.

Üniversitenin kurulması için geçmişte de uğraş verdiklerini ancak sonuç aşamasında bir Türk yatırımcının vefat etmesi ile bu projenin tamamlanamadığını anlatan Sadıklar, şunları kaydetti :



"Dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Japon Başbakanı ile anlaştı. Bu hükumetler arası bir anlaşma oldu. Üniversitenin nerede kurulacağı gibi teknik bilgilerinin yer aldığı anlaşma, meclis kurullarından geçirildi. Şu an bu üniversitenin hukuki zemini hazır, bundan sonra tamamlanması gerekiyor. Şunu özellikle belirtmem gerekiyor ki böyle bir üniversiteye ihtiyaç var. Çünkü Japonlar teknik konuda çok ileri bir düzeyde."



"Teknik anlamadaki bağ güçlenecek"



Sadıklar, kendisinin 4 yıl Japonya'da yaşadığını ve Japon halkının Türkiye'ye karşı sempatisini yakından hissettiğini ifade etti.



Bu oluşan sempatinin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Sadıklar, "Kurulacak üniversite ile kültürden çok teknik anlamdaki bağ güçlenecek. Türk-Japon Vakfı olarak, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulacak olması bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.



Sadıklar, kurulacak üniversitenin her iki ülkenin de faydasına olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Dünyada ilişkisi normal giden tek ülke var; Japonya ve Türkiye. Japonya ile biz dostluk ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Böyle bir ülke ile müşterek bir üniversitemiz olması her halükarda faydalı. Bu kurulacak üniversite teknik bir üniversite olacak. Son teknolojik gelişmeleri Türkiye'ye getirecek. Başka bir ülke ile bunu yapamayız. Ama müşterek bir üniversiten olursa onların sağladığı tekniği Türkiye'ye getirmek daha kolay olacaktır. Bu gelişme ile Türkiye'de Japonya'da kazanır. Japonların oluşturduğu ileri teknik iki ülkeninde yararına kullanılacak. İnşallah başarılı olarak yoluna devam eder. Vakıf olarak biz de nefer olarak bu konularda çalışmaya hazırız. Bu hükumetin bileceği bir iş ancak talep ederlerse Japonya'da eğitimini tamamlamış, doktora yapmış koskoca bir ordu var."



Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi



Resmi Gazete'nin 24 Haziran 2017 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan kanunla, kamu tüzel kişiliğine sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfı kuruldu.



Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye ile Japonya arasında Haziran 2016'da imzalanan ilgili anlaşmaya dayalı olarak faaliyet göstermek üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfı kuruldu.



Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) alınan bilgiye göre, İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınında Hazineye ait bin 500 hektarlık alan üzerine kurulacak üniversitenin öğrencilerinin çoğunluğu master ve doktora düzeyinde olacak.



Bu kapsamda yüzde 60-70 master ve doktora öğrencisi, yüzde 30-40 da lisans öğrencisinin yer alacağı üniversitede ağırlıklı olarak mühendislik ve temel bilimler alanında olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimler fakültesi bulunacak.



Ayrıca Türkiye, Japonya ve üçüncü ülkelerden önde gelen akademisyenler de üniversitede görev alacak.