Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da böyle görüldü

Bu yılın en önemli doğa olaylarından kısmi Ay tutulması bugün gerçekleşti.

Ülkemizden de izlenebilen olan kısmi Ay tutulması, Türkiye saati ile (TSİ) 20:23 sularında Dünya’nın tam gölge konisine girerek parçalı tutulma başladı. Tutulma ortasına 21.20 civarında ulaşırken TSİ 22.18’de sona erecek. Tutulma Türkiye'nin her yerinden izlenebiliyor. Ay tutulması İstanbul'da gözlendi. Bu doğa olayı İstanbul'da ilgi çekici manzara oluşturdu.



AY TUTULMASI NEDİR?



Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.



Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar.

Çanakkale'de ay tutulması böyle görüntülendi

ÇANAKKALE'de Ay'ın bakır renginde göründüğü 'Parçalı ay tutulması' görüntülendi.



Gökyüzünde sıra dışı bir görüntü oluşturan 'Parçalı ay tutulması' Çanakkale'de çıplak gözle izlendi. Ay tutulması, Türkiye saati ile 20:23 sıralarında dünyanın tam gölge konisine girerek başladı. Çanakkale'de saat 21.00'den itibaren çıplak gözle izlenen ay tutulması Truva Atı önünde güzel bir görüntü oluşturdu. Parçalı ay tutulması sırasında Kordonboyu'nda çalan parçalar bu tarihi ana romantik bir hava kattı.



Bodrum'da ay tutulması



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bugün gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat izlenebilen ay tutulması ilginç görüntülere neden oldu.



Ay tutulması, Bodrum'da havanın açık olması nedeniyle saat 20.40'dan 22.10'a kadar rahatlıkla izlenebildi. Bodrumlular ay tutulmasını izlemek için evlerinin balkonlarına ve çatılarına çıktı. Bazıları ay tutulmasını cep telefonu kameraları ile görüntülerken, bazıları da bu unutulmaz doğa olayını köpeklerini kucaklarına alarak izledi.



Ay tutulmasını balkondan Poodle cinsi 6 aylık Pamuk isimli köpeği ile izleyen 50 yaşındaki Selin Özkan, "Bu tür doğa olayları her zaman olmuyor. Muhteşem bir doğa olayına tanıklık etmenin keyfini çıkardık" dedi.



İzmir'de ay tutulması



İZMİR'de ay tutulmasını izlemek isteyen bazı vatandaşlar, evlerinin çatısına çıktı.



Kendi yörüngesinde dönen Ay'ın kısmen Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan Ay tutulması dünyanın birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebildiği gibi İzmir'den de izlendi. Bazı vatandaşlar, ay tutulmasını izleyebilmek için evlerinin çatılarına çıktı.