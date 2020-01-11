Tutulma anı fotoğraf karelerine yansıdı

Merakla bekleniyordu. 2020 yılının ilk önemli gök olayına akşam saatlerinde şahit olundu. Tutulma anı fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı.



Parçalı ay tutulmasında, gökyüzüne yükselen ay saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyüledi. İstanbul ve Ankara bu büyülü anlara şahit oldu.



Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint, Atlantik, Pasifik Okyanusları ile Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından da gözlemlendi. Paris'te Eyfel Kulesi çevresinde fotoğraf makinelerine işte bu kareler takıldı.



Yılın ikinci önemli gök olayı ise 5 Haziran da yaşanacak. Parçalı Ay Tutulması, ülkemizden de gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye saati ile 22.25'te yaşanacak.

ulusal.com.tr