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Twitter'dan flaş karar

Twitter'ın Üst Yöneticisi Jack Dorsey, şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını açıkladı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 30.10.2019, 23:57
Twitter'dan flaş karar

Sosyal medya platformu Twitter, yeni politikası gereği artık siyasi içerikli reklam alınmayacağını duyurdu.

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını açıkladı.

Dorsey, kararın kasım sonunda uygulamaya konulacağını kaydetti.

Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu son dönemde siyasilerin yanlış reklamlarını yaymakla eleştiriliyordu.

Kaynak: AA
#twitter #jack dorsey
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