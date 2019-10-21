Twitter'ın sansürü vatandaşları Yazbee'ye yönlendirdi

Twitter'ın sansürü kullanıcıları Yazbee'ye yönlendirdi.

ABD şirketi Twitter'ın Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren hesapları askıya alması sosyal medyada da milliliğin önemini ortaya koydu. Twitter'a tepkili olan vatandaşlar Türkiye'nin ilk milli sosyal uygulaması Yazbee'ye ilgi gösteriyor.

Ulusal Kanal'a konuşan Yazbee Kurucusu Arif Ünver, son üç haftada kullanıcı sayısının yüzde 30 arttığını belirtti.

Yazbee bir yandan büyümeye devam ederken bir yandan da yeni özelliklerini açıklamayı sürdürüyor.

Milli platforma üye olmaya çalışanlar ise bir engelle karşılaşıyor. O da onay mesajlarının "gereksiz" posta kutusuna düşmesi.

Arif Ünver, sosyal medyada uygulanan sansürlere de dikkat çekti.

Yazbee'nin hedefi dünyaya yayılmak. Şirketin kurucusu Ünver, Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da uygulamaya üye olmaya davet etti.

ulusal.com.tr