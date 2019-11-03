Ünlü Rus Kozmonot, Ankara Moskova iş birliğinin önemine değindi. Türkiye'de uzay alanında yapılacak çalışmaların ayrıntısını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'ya ilettiği uzay alanında iş birliği teklifinin ilk adımı atıldı. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos (Roskosmos), Rusya ve Türkiye'nin hükümetler arası çerçeve anlaşma hazırlayacağını açıkladı. Rusya’da Türk astronotların yetiştirilmesi de açıklamayla onaylandı. Bu kapsamda 2023’te uzaya Türk astronotların gönderilmesi bekleniyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Rus Kozmonot Aleksandr Lazutkin (Aleksandır Lazutkin) bir üniversitede konferans vermek üzere Ankara'ya geldi. Konferans öncesi Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.

Lazutkin, Türk astronotlar yetiştirilmesi için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Rus kozmonot, Türkiye'deki eğitimlerde uzayla ilgili temel prensip ve ilkelere ilişkin bilgiler sunacaklarını söyledi.



ulusal.com.tr