Türkiye, Roket motoru konusunda artık söz sahibi bir ülke olacak. Bu yaz uzaya çıkacak roketin ilk fırlatması yapılacak. Tüm bunlar Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme Projesi sayesinde olacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde kurulan Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş, 2 yıldır üzerinde çalıştığı projede çok yol aldı. Uzaya çıkmak için şuana kadar 11 atış yapıldı.

Genel Müdür Arif Karabeyoğlu, proje ile neleri hedeflediklerini anlatı.

Karabeyoğlu, bu sistemi hayata geçirdiklerinde ülkemizin başka ülkelere de roket fırlatma konusunda hizmet verebileceğini söyledi.

Karabeyoğlu'na göre, gençlerin uzay teknolojileri konusunda daha etkin hale getirilmesinin Türkiye'yi bu alanda çok önemli yerlere getirecek

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