WhatsApp yeni güncellemesiyle birlikte dosya paylaşım yeteneklerini iyice geliştirdi.

WhatsApp yeni güncellemesiyle birlikte dosya paylaşım yeteneklerini iyice geliştirdi. Uygulama artık sadece belirli dosya türlerini değil, her tür dosyayı göndermenize izin veriyor.



WhatsApp'la gönderebileceğiniz dosya türleri konusunda artık herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, ancak bir başka kısıtlama var - dosyaların 100MB'tan büyük olmaması gerekiyor. Çoğu kullanıcı WhatsApp'ı mobil bağlantı üzerinden kullandığı için bu kısıtlama büyük bir kesimi etkilemeyebilir.



Güncellemeyle gelen bir başka yenilik sayesinde sadece sözcüklerin üzerine uzun dokunarak sohbetlere kalın, italik ve üstü çizgili metinler gönderebiliyorsunuz. Son olarak uygulamanın hantal fotoğraf paylaşma özelliği de gelişiyor. Artık fotoğrafları küçük bir alanda kaydırmak yerine tüm ekranda görebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz birden fazla fotoğraf, galeri görünümünde düzenli bir şekilde görüntüleniyor.



Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya başlanan güncelleme henüz size ulaşmadıysa, birkaç gün beklemeniz gerekebilir.