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Whatsapp'ta bunu görürseniz şaşırmayın! Başlıyor...

Whatsapp sessiz sedasız yeni özelliğini hayata geçiriyor. Son olarak 'paralı' döneme geçiş yapmaya hazırlanan Whatsapp'ta bugünden itibaren bakın neyi göreceksiniz?

Whatsapp'ta bunu görürseniz şaşırmayın! Başlıyor...

Whatsapp sessiz sedasız yeni özelliğini hayata geçiriyor. Son olarak 'paralı' döneme geçiş yapmaya hazırlanan Whatsapp'ta bugünden itibaren bakın neyi göreceksiniz?

Whatsapp'a bilgisayarı başından giren kullanıcılar da artık durum güncellemelerini görebilecek ve durumunu değiştirebilecek! Bunun için artık telefona ihtiyacınız yok!

Bunun yanı sıra arkadaşlarınızın paylaşmış olduğu fotoğraf ve videoları bilgisayardan görüntülemek için WhatsApp Web'i kullanabileceksiniz. Bu özelliğin henüz WhatsApp Web'in tarayıcı sürümünde çalıştığını, Windows ve macOS uygulamalarına desteğin gelmediğini belirtelim.

Bu arada Whatsapp'ta 'paralı' dönem başlıyor. Whatsapp'ın hayata geçirmesiyle birlikte yakında bakın ne yapacaksınız?

Geçtiğimiz günlerde fotoğraf filtreleri özelliği için düğmeye basan firmanın hedefinde bu sefer para transferi var.

Yani Whatsapp'ta arkadaşınızla konuşurken artık para gönderip alabileceksiniz. Bunun için banka hesaplarınızın Whatsapp'a entegre olması yeterli./Hürriyet

Etiketler; #whatsapp
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