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WhatsApp'ta büyük tehlike! Resmi açıklama geldi

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sefer yeni bir özellik değil can sıkıcı duran bir güvenlik açığı ile gündemde. Konu ile ilgili şirketten resmi açıklama geldi

WhatsApp'ta büyük tehlike! Resmi açıklama geldi

WhatsApp, büyük kullanıcı kitlesi nedeniyle hacker’ların göz bebeği konumunda yer alıyor. İşte bu doğrultuda yeni açıklar çıkmaya devam ediyor.

Bunların en yenisi ise bir özel tasarlanan GIF dosyası üstünden çalışıyor.

Log.com.tr sitesinin haberine göre, söylendiği kadarıyla bu zararlı GIF, gönderilen kişinin telefonuna yerleşiyor ve hacker’lara cihazalara / verilere sızma şansı tanıyor.

Android tarafında kendisini gösteren bu tehlikeli açık için tek olumlu durum ise hemen  kapatılmış olması. Söylendiği kadarıyla sadece Android 8 ve üstü telefonlarda çalışan açık, WhatsApp’ın 2.19.244 sürümüyle kapatılmış durumda.

Konu hakkında bir açıklama yapan WhatsApp, bu sorundan kimsenin etkilenmediğini belirtiyor.

Sorunun kendilerine geçen ay bildirildiği aktaran firma, çözümün hemen getirildiği belirtiyor.

Bu açıdan en güncel sürümleri kullanmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #whatsapp
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