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WhatsApp'ta kontrol edilmeyen yazışmalar travmaya neden olabilir

Günümüzde yaygın kullanılan WhatsApp mesajlaşma uygulaması, çocuğunuz için tehdit oluşturabilir. Sohbet gruplarında paylaşılan şiddet ve cinsel içerikli görüntüler kötü niyetli kişilerin elinde şantaj amaçlı kullanılabilir . Bu durum da çocukta bir travma yaratabilir. Aileleri uyaran uzmanlar bunların yaşanmaması için "mutlaka çocuğunuzun telefonu kontrol edin" diyor

Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran teknoloji, çocuklar için ise tehlikeli durumlara neden olabiliyor.

Artık 10 yaşındaki çocuklar bile cep telefonu kullanıyor. Milyonlarca kullancısı bulunan uygulamalar da kontrolsüz kullanım nedeniyle özellikle çocuklarda büyük sorunlara yol açabiliyor.

O uygulamalardan biri de WhatsApp. Arkadaşlarla sohbet için etmek için kurulan gruplarda şiddet ve cinsel içerikli paylaşımlar yapılıyor. 

10-18 yaş arası tehlikeye en açık grup. Çünkü sohbet grubunda yapılan paylaşım kötü niyetli kişilerin eline geçebilir.

Pedagog Gülten Demirdöven'e göre bu konuda en büyük sorumluluk ailelerde. Çocuğun yaptığı paylaşımlar ve özellikle de telefonu sürekli kontrol edilmeli. 

Demirdöven, WhatsApp ve internet kullanımında kamu denetimlerinin daha da arttırılması gerektiği görüşünde.

HABER: SİNEM HANÇERİGÜZEL
KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr

Etiketler; #whatsapp #pedagog
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