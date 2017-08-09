WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı

WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahele isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı.



Web Tekno'nun haberine göre, sadece Android sürümü bulunan uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor.



Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.



Bu işlemi yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin olduğu görülüyor ve kapatma seçeneği de mevcut.



ulusal.com.tr

