Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp'ta onaylı profil dönemi başlıyor

Sözcü'de yer alan habere göre, WhatsApp yavaş yavaş işletmeciler için adımlar atmaya başlıyor. WhatsApp tarafından işletmeler arası mesajlaşmada kullanılacak yeni özellikleri duyruldu. Sıradan kullanıcıyı tam olarak etkilemeyecek olan onaylı hesaplar yine de WhatsApp kullanıcıları açısından bir devrim niteliği taşıyacak.







BETA SÜRÜMÜNDE FARK EDİLDİ



Windows Phone platformundaki Beta sürümünde fark edilen WhatsApp onaylı profiller yeniliği sayesinde kullanıcılar işletmeler için iletişime geçmek istedikleri zaman şirketin direkt olarak onaylı WhatsApp profiline mesaj gönderme işini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. İşletmeler için dolandırıcılığın ve olumsuzlukların önüne geçmek isteyen şirket WhatsApp’ın onaylı hesap işaretiyle korunacak olup küçük ve orta büyüklükte işletmeler için gelecek olan bu özellik Android, Windows Phone ve iOS platformlarında aktif edilecek.



ulusal.com.tr