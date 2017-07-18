WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp ekibi şimdi de sohbet penceresinde Youtube videolarını izlemeye izin veren yeni özelliği test ediyor.

Whatsapp geçtiğimiz günler yayınladığı yeni güncellemeyle arkadaşlarınıza telefonunuzdaki herhangi bir dosyayı rahatlıkla gönderebilmenin önünü açmıştı. Ekip şimdi de Youtube uygulamasına ihtiyaç duymaksızın YouTube kaynaklı videoların sohbet penceresinde izlemeye izin veren yeni özelliği test ediyor.



WABetaInfo tarafından keşfedilen özellikle videolar, resim modunda oynatılabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar video penceresini yeniden boyutlandırabiliyor veya videoları tam ekran modunda oynatabiliyor. Mesajlaşmaya başlandığında veya farklı bir sohbete geçildiğinde ise video otomatik kapanıyor.



Bahsi geçen özellik şimdilik iOS platformunda, iPhone 6 ve daha üst modellerde kullanılabiliyor. Özelliğin Android ve Windows Phone'a için geliştirilip geliştirilmeyeceği belli değil.