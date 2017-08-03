WhatsApp’daki yeni özellikler kullanıcıları heyecanlandırdı.
Öncelikle WhatsApp Beta üzerinden yayınlanan özellikler deneyenler tarafından gayet kullanışlı bulundu.
Uygulamaya girmeden birçok özelliğin kullanılmasını sağlayan yeni WhatsApp güncellemesinin yakın zamanda tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.
WHATSAPP’A YENİ ÖZELLİKLER
Sözcü'nün haberine göre, en çok etkileşimde olduğunuz 2 sohbeti kısayollar bölümüne ekleyebileceğini belirten yetkililer, ayrıca kamera gibi çok kullanılan özelliklerinde uygulama kısayolları bölümünde yer alacağının da altını çizdi.
Whatsapp’ın beta programına kayıtlıysanız otomatik olarak bu güncellemeye sahip olabilirsiniz.
WhatsApp’a gelen yeni özellikler önce beta sürümünü kullananlarda deneniyor ardından tüm kullanıcılara sunuluyor.
ulusal.com.tr
Akıllı telefon kullananların vazgeçilmez mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a yeni gelen özellikle birçok yenilik eklendi. Yeni özellikler hem görsel açıdan farklılıklar getirirken hem de fonksiyonel yenilikler içeriyor. WhatsApp'ın yeni özelliklerine dair detaylar
WhatsApp’daki yeni özellikler kullanıcıları heyecanlandırdı.
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