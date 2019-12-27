Wikipedia ne zaman açılacak?

29 Nisan 2017'den beri Türkiye'ye erişimi engellenen Wikipedia hakkında AYM karar verdi.

İnternet ansiklopedisi olarak hizmet veren site, IŞİD terör örgütüyle ilgili bilgi girmiş ve Türkiye ile terör örgütünü aynı zeminde paylaşmıştı. Bunun sonucunda Türkiye tarafından terörü övmek suçlamasıyla, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Başbakanlık, Wikipedia’nın kapatılmasına ilişkin mahkeme kararı almıştı.

Wikipedia bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi bu davada son kararını verdi. Oy çokluğuyla, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararını aldı. 2017'den beri kapalı olan site için yasağın kaldırılması istendi. Sitenin ise ne zaman açılacağı belli değil.

ulusal.com.tr