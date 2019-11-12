Yerli hava savunma sistemimiz Korkut'un özellikleri

Yerli ve milli hava savunma sistemi Korkut, düşmanı korkutuyor. Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 10 adet "Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi" daha Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Bu sistemden toplam 13 tane TSK envanterinde bulunuyor. Proje, ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Korkut Seri Üretim Sözleşmesi 19 Mayıs 2016'da imzalandı. İlk teslimat Mart 2019'da yapıldı.

Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birlikleri hava saldırılarından koruyor. Proje, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı.

Korkut ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaştı.

3 Silah Sistemi Aracı ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşuyor.

Stabilize insansız silah kulesi, Korkut sistemi için özel geliştirilen 3 boyutlu takip radarı, çift namlulu 35 milimetre silah sistemi, TV kamera, termal kamera ve lazer mesafe ölçerden oluşan elektro-optik sensör paketi özelliklerinden yalnızca birkaçı.

Korkut, alçak irtifa hava savunmasında uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da son derece etkili.

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