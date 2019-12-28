Yerli otomobilin adı 2020 belli olacak

Türkiye'nin akıllı otomobili 2022'de yollarda olacak. Ancak ismi henüz belli değil. Konuya ilişkin bilgiyi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş verdi.



Türk mühendisliğinin eseri yerli otomobilin markası 2020 yılının ortalarında belli olacak. Tam 150 isimden biri seçilecek. Elemelerde büyük bir titizlik olacak. Kelimenin başka dillerdeki anlamına da dikkat edilecek. Ancak özgün olması birinci ölçüt.



Sedan henüz konsept aşamasında. İlk olarak SUV piyasada olacak. Bu sürecin ardından 18-24 ay içinde de Sedan araçlar satışa çıkarılacak.



Yerli elektrikli otomobil Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yankı buldu. Beğeni toplayan araç Avrupa manşetlerinde yer aldı.



Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesi "Türkiye milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor" başlığını kullandı.



İngiliz Daily Mail gazetesinin "Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın otomobilin Tesla'ya meydan okuması temennisi aktarıldı.



Türkiye'nin yerli otomobil adımı, Avusturya'da devlet televizyonu ORF başta olmak üzere ülkenin önde gelen basın kuruluşları tarafından detaylı şekilde haberleştirildi.



Yunanistan'ın Ta Nea gazetesinin haberinde de projenin 5 Türk şirketinden oluşan konsorsiyum tarafından hayata geçirildiğine dikkat çekildi.

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