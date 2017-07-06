Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, 25 Haziran'da İstanbul'u görüntüledi.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, uydu tarafından çekilen görüntüler "http://blog.gezgin.gov.tr" üzerinden paylaşıldı.
Söz konusu fotoğraflarda Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge büründüğü, Marmara Denizi’nin lacivert renkte olduğu görüldü.
Görüntülerde, denizin gümüş renginde parlaklığa kavuşması da bir başka ayrıntı olarak dikkati çekti. Parlamaya, yaz aylarında güneş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT'a ulaşması neden oldu.
Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, 25 Haziran'da İstanbul'u görüntüledi.
Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, 25 Haziran'da İstanbul'u görüntüledi.
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