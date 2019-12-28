Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi'nin iştiraki tarafından üretilen ve ANKA-S'lere entegre edilen uydu haberleşme sisteminin testleri başarıyla tamamlandı.



TUSAŞ'tan konuyla ilgili açıklama yapıldı.



ANKA-S'e entegre edilen sistemle, uçuş testleri yapıldı. Söz konusu entegrasyonla ANKA üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.



Uydu haberleşme sisteminin, TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla 17 ayda ürettiği AKSUNGUR insansız hava aracı için de kullanılması hedefleniyor.

ulusal.com.tr